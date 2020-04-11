Sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim
Antalya'nın simge yapıları tarihi Yivli Minare, Saat Kulesi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan detaylar Denizde botla seyreden güvenlik ekibinin görüntüsü Motorize polis ekibini devriye atması Konyaaltı Sahilinin genel görüntüsü Boş cadde ANTALYA - Turizm merkezi Antalya'da, yeni tip...
11.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:40
Antalya'nın simge yapıları tarihi Yivli Minare, Saat Kulesi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan detaylar
Denizde botla seyreden güvenlik ekibinin görüntüsü
Motorize polis ekibini devriye atması
Konyaaltı Sahilinin genel görüntüsü
Boş cadde ANTALYA - Turizm merkezi Antalya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Kentin tarihi simge yapıları Yivli Minare, Saat Kulesi ile Cumhuriyet Meydanı ve çevresi ile dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili en sakin günlerini yaşıyor.
Kaynak: AA