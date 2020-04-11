Sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim - drone (3) Antalya'nın simge yapıları tarihi Yivli Minare, Saat Kulesi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan detaylar Polis aracının Cumhuriyet Meydanı'nda hareket etmesi Boş caddeden detaylar Meraklı kedilerin yerdeki drone yaklaşması görüntüleri ANTALYA - Turizm merkezi Antalya'da, yeni tip koronavirüsle...

Antalya'nın simge yapıları tarihi Yivli Minare, Saat Kulesi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan detaylar

Polis aracının Cumhuriyet Meydanı'nda hareket etmesi

Boş caddeden detaylar

Meraklı kedilerin yerdeki drone yaklaşması görüntüleri ANTALYA - Turizm merkezi Antalya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Kentin tarihi simge yapıları Yivli Minare, Saat Kulesi ile Cumhuriyet Meydanı ve çevresi en sakin günlerini yaşıyor. (3)

Kaynak: AA