Sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim - drone (2)
Konyaaltı sahili ve kent merkezinin drone ile çekilen görüntüleri Karayolu ve turizm te ANTALYA - Turizm merkezi Antalya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
11.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:39
Konyaaltı sahili ve kent merkezinin drone ile çekilen görüntüleri
Karayolu ve turizm te ANTALYA - Turizm merkezi Antalya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de en sakin günlerini yaşıyor. (2)
Kaynak: AA