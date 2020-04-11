Sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim - drone (2) Konyaaltı sahili ve kent merkezinin drone ile çekilen görüntüleri Karayolu ve turizm te ANTALYA - Turizm merkezi Antalya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Konyaaltı sahili ve kent merkezinin drone ile çekilen görüntüleri Karayolu ve turizm te ANTALYA - Turizm merkezi Antalya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de en sakin günlerini yaşıyor. (2) Kaynak: AA