Sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe bürünen Bağdat caddesi havadan görüntülendi Sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe bürünen Bağdat caddesi havadan görüntülendi Korona virüs önlemleri kapsamında, sokağa çıkma yasağı ilanın edilmesinin ardından kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe bürünen Bağdat caddesi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında, sokağa çıkma yasağı ilanın edilmesinin ardından kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Akşam saatlerinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Bağdat Caddesi ve Kalamış, Fenerbahçe de sessizliğe büründü. Boş kalan lüks caddeler havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nın 31 il valiliğine 'Korona virüs tedbirleri' adı altında gönderdiği ek genelge ile geçtiğimiz gün 00.00 itibariyle "Sokağa çıkmanın" 2 günlüğüne yasak edilmesine yönelik karar İstanbul'da uygulanmaya devam etti. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından kentteki işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. İnsan trafiğinin yoğun olduğu Bağdat Caddesi ve Kalmış Fenerbahçe'de sessizliğe büründü. Boş kalan lüks caddeler drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA