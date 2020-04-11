Sokağa çıkma yasağının ardından meydanlar boş kaldı - ANKARA/ANTALYA/SAMSUN/DİYARBAKIR/
Ankara Ulus meydan Antalya meydan Samsun meydan Diyarbakır meydan Gaziantep meydan ANKARA/ANTALYA/SAMSUN/DİYARBAKIR/GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
11.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:42
Ankara Ulus meydan
Antalya meydan
Samsun meydan
Diyarbakır meydan
Gaziantep meydan ANKARA/ANTALYA/SAMSUN/DİYARBAKIR/GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kaynak: AA