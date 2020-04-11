Sokağa çıkma yasağının ardından meydanlar boş kaldı
Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Hatay Cumhuriyet Meydanı Malatya meydan Trabzon kent meydanı ANKARA/GAZİANTEP/HATAY/MALATYA/TRABZON - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde...
11.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:31
Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
Hatay Cumhuriyet Meydanı
Malatya meydan
Trabzon kent meydanı ANKARA/GAZİANTEP/HATAY/MALATYA/TRABZON - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kaynak: AA