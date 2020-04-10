Sokağa çıkma yasağının ardından Manisa'da vatandaşlar fırınlara akın etti Korona virüs tedbirleri kapsamında iki gün sokağa çıkma yasağının ardından Manisa'da vatandaşlar fırınlara akın etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında iki gün sokağa çıkma yasağının ardından Manisa'da vatandaşlar fırınlara akın etti. Fırınlarda ekmek bulamayan vatandaşlar tepki gösterirken orta ölçekli marketler ve banka ATM'lerinde uzun kuyruklar oluştu.

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Manisa'nın Kula ilçesinde vatandaşlar fırınlara akın etti. Fırın önlerinde metrelerce kuyruk oluştu. Fırınlardaki ekmekler kısa sürede tükenirken, vatandaşlar ani verilen karar sebebiyle ekmek bulamamaktan şikayet etti. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından ekmek almak için evden çıktığını söyleyen vatandaş Ramazan Kırlı, "Saat 22.00'de verilen ani kararla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Herkes ekmek almaya fırınlara akın ediyor. Fakat fırınlarda da ekmek yok gördüğünüz gibi. İnsanlar ne yapacağını şaşırmış durumda." dedi.

Öte yandan sokağa çıkma yasağının ilan edildiği illerde fırınların açık olacağı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA