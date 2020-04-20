Sokağa çıkma yasağının ardından ilk iş gününde trafikte son durum İKİ günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da trafik normale döndü.

İKİ günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da trafik normale döndü. Hafta sonu İBB trafik yoğunluğu haritasında yüzde 1'lere düşen trafik, pazartesi itibariyle yüzde 13'leri buldu.

Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle ülke genelinde çalışanların mesaileri başladı. Yasak nedeniyle iki gün boş kalan yollarda yasağın kalkmasının ardından araç yoğunluğu olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'nda hafta sonu yüzde 1'lere kadar düşen trafik yoğunluğu pazartesi sabah itibariyle yüzde 13'lere kadar çıktı.

Kaynak: DHA