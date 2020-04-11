Sokağa çıkma yasağının ardından caddelerde sessizlik hakim oldu Midyat'ın işlek ana caddeleri ve Saat Kulesi Dörtyol kavşağı Kuyumcular çarşısı Emniyet ve zabıta ekiplerinin tedbirleri Durdurulan araçlar Trafik polislerinin denetimiMARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak...

Midyat'ın işlek ana caddeleri ve Saat Kulesi Dörtyol kavşağı Kuyumcular çarşısı Emniyet ve zabıta ekiplerinin tedbirleri Durdurulan araçlar Trafik polislerinin denetimi MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı gözlendi. Kaynak: AA