Sokağa çıkma yasağının ardından caddelerde sessizlik hakim oldu
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Dörtyol, Mardin, Midyat, Zabıta, Kültür Sanat

Sokağa çıkma yasağının ardından caddelerde sessizlik hakim oldu

Midyat'ın işlek ana caddeleri ve Saat Kulesi Dörtyol kavşağı Kuyumcular çarşısı Emniyet ve zabıta ekiplerinin tedbirleri Durdurulan araçlar Trafik polislerinin denetimiMARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak...

11.04.2020 19:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:30
Sokağa çıkma yasağının ardından caddelerde sessizlik hakim oldu

Midyat'ın işlek ana caddeleri ve Saat Kulesi

Dörtyol kavşağı

Kuyumcular çarşısı

Emniyet ve zabıta ekiplerinin tedbirleri

Durdurulan araçlar

Trafik polislerinin denetimi

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı gözlendi.

Sokağa çıkma yasağının ardından caddelerde sessizlik hakim oldu

Kaynak: AA

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