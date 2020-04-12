Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (2)
Drone çekimleri Tarihi eski Antakya evleri ve Kurtuluş caddesi Cumhuriyet MeydanıNdan görünüm Boş cadde ve sokaklar HATAY - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.
12.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:58
Drone çekimleri
Tarihi eski Antakya evleri ve Kurtuluş caddesi
Cumhuriyet MeydanıNdan görünüm
Boş cadde ve sokaklar
HATAY - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.
Hatay kent merkezindeki sakinlik drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: AA