Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (2)
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Antakya, Hatay, Güncel

Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (2)

Drone çekimleri Tarihi eski Antakya evleri ve Kurtuluş caddesi Cumhuriyet MeydanıNdan görünüm Boş cadde ve sokaklar HATAY - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.

12.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:58
Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (2)

Drone çekimleri

Tarihi eski Antakya evleri ve Kurtuluş caddesi

Cumhuriyet MeydanıNdan görünüm

Boş cadde ve sokaklar

HATAY - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.

Hatay kent merkezindeki sakinlik drone ile havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (2)

Kaynak: AA

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