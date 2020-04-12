Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (2) Drone çekimleri Tarihi eski Antakya evleri ve Kurtuluş caddesi Cumhuriyet MeydanıNdan görünüm Boş cadde ve sokaklar HATAY - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.

Drone çekimleri Tarihi eski Antakya evleri ve Kurtuluş caddesi Cumhuriyet MeydanıNdan görünüm Boş cadde ve sokaklar HATAY - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı. Hatay kent merkezindeki sakinlik drone ile havadan görüntülendi. Kaynak: AA