Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (3) - i Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın drone ile görüntülenmesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki yol sakinliği Deniz kenarlarının boş olması Karşıyaka Çarşısındaki sakinlik Yasaktan haberinin olmadığını söyleyen vatandaş ile polisin diyaloğu İZMİR - İzmir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19)...

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın drone ile görüntülenmesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki yol sakinliği Deniz kenarlarının boş olması Karşıyaka Çarşısındaki sakinlik Yasaktan haberinin olmadığını söyleyen vatandaş ile polisin diyaloğu İZMİR - İzmir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi. Sokağa çıkma yasağı sonrası normalde yoğunluğun yaşandığı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boş kaldı. Göztepe ile Karşıyaka vapur iskeleleri çevresinin de sakin olduğu görüldü. Öte yandan Karşıyaka ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir vatandaş, sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını söyledi. Kaynak: AA