Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı Konak Meydanından görüntüler Tarihi Kemeraltı Çarşının boşluğu ve kapalı dükkanlar Bir polisin kuşları yemlemesi Boş sokak ve caddelerden görüntüler İZMİR - İzmir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokakların boş...

Konak Meydanından görüntüler Tarihi Kemeraltı Çarşının boşluğu ve kapalı dükkanlar Bir polisin kuşları yemlemesi Boş sokak ve caddelerden görüntüler İZMİR - İzmir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi. Sokağa çıkma yasağı sonrası normalde yoğunluğun yaşandığı Konak Meydanı boş kaldı. Tarihi Saat Kulesi'nin de bulunduğu meydanın sakin olduğu gözlendi. Kaynak: AA