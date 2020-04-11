Sokağa çıkma yasağının ardından Adana'da yoğunluk yaşandı Sokağa çıkma yasağının ardından Adana'da yoğunluk yaşandı Adana'da, 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesi üzerine marke, fırın ve bakkal önlerinde kuyruklar oluştu.

Sokağa çıkma yasağının ardından Adana'da yoğunluk yaşandı

ADANA - Adana'da, 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesi üzerine marke, fırın ve bakkal önlerinde kuyruklar oluştu.

İçişleri Bakanlığı, Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından sokaklarda ve trafikte yoğunluk yaşandı. Kararının açıklamasından sonra, market, manav, eczane ve bakkalların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bazı fırınlar ise vatandaşlara 4 tane fazla ekmek veremeyeceğini söyledi. Oluşan kuyruklarda insan koronavirüs aldırış etmeden sosyal mesafeyi korumaması da dikkat çekti.

Öte yandan, polis ekipleri megafonla fırın ve eczanelerin açık olduğunu panik yapılmaması gerektiğini anons etti. Saatler 00.00 göstermesiyle şehirde sokağa çıkma yasağı resmen başladı

Kaynak: İHA