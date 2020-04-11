Sokağa çıkma yasağının ardından Adana'da yoğunluk yaşandı İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ardından Adana'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ardından Adana'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

İçişleri Bakanlığının, Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından sokaklarda ve trafikte yoğunluk yaşandı. Kararın açıklamasından sonra, market, manav, eczane ve bakkalların önünde uzun kuyruklar oluştu. Bazı fırınlar ise vatandaşlara 4 tane fazla ekmek veremeyeceğini söyledi. Oluşan kuyruklarda insanların korona virüse aldırış etmeyip sosyal mesafeyi korumaması da dikkat çekti.

Öte yandan, polis ekipleri megafonla fırın ve eczanelerin açık olduğunu panik yapılmaması gerektiğini anons etti. Saatler 00.00'ı göstermesiyle şehirde sokağa çıkma yasağı resmen başladı. - ADANA

Kaynak: İHA