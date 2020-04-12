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Ateş Kara, Teknoloji

Sokağa Çıkma Yasağının Açıklandığı Gece Sokağa Çıkanlar Kendilerini Karantinaya Almalı

10.04.2020 tarihinde akşam saatlerinde, 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağının açıklanmasının hemen ardından paniğe kapılan halk, gıda ihtiyaçlarını gidermek için marketlere ve fırınlara akın etmişti.

12.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:53
Sokağa Çıkma Yasağının Açıklandığı Gece Sokağa Çıkanlar Kendilerini Karantinaya Almalı

10.04.2020 tarihinde akşam saatlerinde, 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağının açıklanmasının hemen ardından paniğe kapılan halk, gıda ihtiyaçlarını gidermek için marketlere ve fırınlara akın etmişti. Bilim kurulu, bu kişilerin kendilerini karantinaya almaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Sokağa çıkma yasağının açıklanmasıyla birlikte fırınlara ve marketlere akın eden halkın, sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğinin altını çizen yetkililer, kişilerin 14 gün süreyle karantinaya girmeleri gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Ateş Kara konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sokağa çıkan kişilerin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğine ve kendilerini 14 gün süreyle karantinaya almadıkları taktirde virüsün yayılmasını arttırabileceklerine dikkat çekti. Kara, o gece sokağa çıkanların evde ortak alanlarda da maske kullanmaları gerektiğini, özellikle hane içerisinde yaşlı kişilerin bulunmasının durumu daha da riskli hale getirdiğini belirtti.

En Büyük Tehlike Virüs Taşıdığına Dair Belirtiye Sahip Olmayanlar

Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer kişi ise Prof. Dr. Levent Yamanel oldu. O gece panikle, hiçbir önlem almadan sokağa çıkan kişilerin büyük bir tehlike oluşturduğunu ifade eden Yamanel, kişilerin ateş, öksürük gibi belirtileri kendilerinde farketmeleri durumunda hiç zaman kaybetmeden 184'ü aramaları gerektiğini ifade etti. Konuyu değerlendiren Prof. Dr. İlhami Çelik ise, tebdirsiz hareket etmenin hastalık yükünü arttıracağını ve virüsün yayılımını daha da etkin bir hale getireceğini ifade etti. Çelik, büyük tehlike oluşturan kesimin Corona virüsü taşıdığına dair belirti vermeyen kişiler olduğunu belirtti.

Kaynak: Tamindir

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