Sokağa çıkma yasağının 4. gününde Üsküdar Sahili havadan fotoğraflandı İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının son gününde Üsküdar Sahili yine boş kaldı.

İSTANBUL 'da sokağa çıkma yasağının son gününde Üsküdar Sahili yine boş kaldı.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının son gününde Üsküdar Sahili yine boş kaldı. Polis ekiplerinin yasağa uymayanlara karşı denetimleri devam etti. Havadan görüntülenen Üsküdar, İstanbul'un simgesi Kız Kulesi ile birlikte sessizliğe büründü. Her gün binlerce insanın gelip geçtiği Üsküdar Meydanı güvercinlere kaldı. Sıcak havalarda boş kalmayan Kız Kulesi'nin karşısında bulunan Harem Sahil Yolu da sessizliğiyle dikkat çekti.

- İstanbul

Kaynak: DHA