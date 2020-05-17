SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ 2. GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ 2. GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar boş kaldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ 2. GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI
17.05.2020 08:35 | Son Güncelleme: 17.05.2020 08:35

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde ilan edilen 4 günlük  sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasında saat 08.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 6 olarak ölçüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4  günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. Bakırköy D-100 Karayolu, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı. İBB'nin trafik haritasında saat 08.30'da yoğunluk yüzde 6 olarak ölçüldü.

Görüntü dökümü----------------------Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden görüntü-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden görüntü-Üsküdar boş yollardan görüntü-Bakırköy D-100 görüntü-Genel ve detay görüntüler

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti Haber
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü Haber
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu Haber
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü Haber
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
İstanbul Başakşehir'de yasağı hiçe sayan vatandaşlar parkta yürüyüş yaptı
İstanbul Başakşehir'de yasağı hiçe sayan vatandaşlar parkta yürüyüş yaptı
Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı
Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Dünya Sağlık Örgütü'nden kısıtlamaları kaldıran ülkelere uyarı: Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı
Dünya Sağlık Örgütü'nden kısıtlamaları kaldıran ülkelere uyarı: Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı
FETÖ'den tutuklanan 'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu
FETÖ'den tutuklanan "Ankara kuşu" için istenilen ceza belli oldu
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 310 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 310 bini geçti
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı
İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Merve Boluğur Tuba Büyüküstün
Spor Neymar Hasan Şaş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Gaziantep
Şu an buradasınız: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ 2. GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 08:51:29. #1.15#
title