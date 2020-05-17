SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ 2. GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar boş kaldı.
17.05.2020 08:35 | Son Güncelleme: 17.05.2020 08:35
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasında saat 08.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 6 olarak ölçüldü.İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. Bakırköy D-100 Karayolu, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı. İBB'nin trafik haritasında saat 08.30'da yoğunluk yüzde 6 olarak ölçüldü.
Görüntü dökümü----------------------Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden görüntü-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden görüntü-Üsküdar boş yollardan görüntü-Bakırköy D-100 görüntü-Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
Kaynak: DHA