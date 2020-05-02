SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ 2. GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI
02.05.2020 08:44 | Son Güncelleme: 02.05.2020 08:47
İSTANBUL'da 3 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar boş kaldı.
İSTANBUL'da 3 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasında saat 08.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar yine boş kaldı. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkinde trafik yok denecek kadar azdı. İBB'nin trafik haritasında saat 08.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü.
Kaynak: DHA