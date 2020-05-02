Sokağa çıkma yasağının 2. gününde yollar boş kaldı
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Sokağa çıkma yasağının 2. gününde yollar boş kaldı

Sokağa çıkma yasağının 2. gününde yollar boş kaldı
02.05.2020 08:22 | Son Güncelleme: 02.05.2020 08:22

İSTANBUL'da 3 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar boş kaldı.

İSTANBUL'da 3 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasında saat 08.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar yine boş kaldı. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkinde trafik yok denecek kadar azdı. İBB'nin trafik haritasında saat 08.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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