Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler uyuşturucuyla yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler uyuşturucuyla yakalandılar

İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Haberler | 3. Sayfa

Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler uyuşturucuyla yakalandılar Tam kapanma nedeniyle gece yarısı sokağa çıkan üç kişiye idari para cezası uygulanırken haklarında adli işlem başlatıldı Gözaltına alınan kadın, polis aracına alınınca, "Çıkartın beni buradan abi daraldım burada, öleyim mi burada"...

Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler uyuşturucuyla yakalandılar

Tam kapanma nedeniyle gece yarısı sokağa çıkan üç kişiye idari para cezası uygulanırken haklarında adli işlem başlatıldı

Gözaltına alınan kadın, polis aracına alınınca, "Çıkartın beni buradan abi daraldım burada, öleyim mi burada" diye bağırdı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişi uyuşturucu madde ve silahla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Alaaddin Kısakürek Bulvarı üzerinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle uygulama yapan ekipler, durdurdukları bir otomobilin sürücüsünün izin belgesi bulunmayınca, biri kadın üç kişi şüphe üzerine otomobilden indirilerek arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay sonrası narkotik suçundan arandığı tespit edilen kadın, polis aracına alınınca, "Çıkartın beni buradan abi daraldım burada, öleyim mi burada" diye bağırdı.

Gözaltına alınan üç gence sokağa çıkma yasağı nedeniyle idari para cezası uygulanırken haklarında adli işlem başlatıldı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler uyuşturucuyla yakalandılar
Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler uyuşturucuyla yakalandılar
Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler uyuşturucuyla yakalandılar
Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler uyuşturucuyla yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

Brezilya'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 25 kişi öldü
Brezilya'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 25 kişi öldü
Pendik'te forkliftin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Pendik'te forkliftin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Cono aşiretinden iki aile birbirine girdi, koca mahallede kıyamet koptu
Cono aşiretinden iki aile birbirine girdi, koca mahallede kıyamet koptu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Meral Akşener Fahrettin Altun Antonio Guterres
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Hande Erçel Özcan Deniz
Spor Diego Muslera Gökhan Töre Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler uyuşturucuyla yakalandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 20:28:37. #1.16#

title