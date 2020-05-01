Sokağa çıkma yasağını ihlal edince cezayı yedi
01.05.2020 22:13 | Son Güncelleme: 01.05.2020 22:13
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşa 3 bin 180 TL para cezası kesildi.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşa 3 bin 180 TL para cezası kesildi.
Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde Taşbaca Mahallesine bağlı Meşe Caddesi'nde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 yaşındaki M.K. isimli vatandaşa 3 bin 180 TL para cezası kesildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA