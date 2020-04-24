Sokağa çıkma yasağını ihlal ederek kavga eden gruba ceza yağdı Sokağa çıkma yasağını ihlal ederek kavga eden gruba ceza yağdı Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal ederek kavga eden gruba ceza yağdı ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 3 kişiye toplam 9 bin 540 TL idari para cezası kesti. Adana'nın Kozan İlçesinde Türkeli mahallesi Gür Sokak'ta iki grup arasında aile içi nedenlerden kaynakladığı iddia edilen taşlı sopalı kavga yaşandı. Olaya müdahale eden Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve Korona virüs tedbirlerine kapsamında sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden gruptaki 3 kişiye idari para cezası uyguladı. Kavgada başından taşla yaralanan Tekin Göçer, Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaynak: İHA