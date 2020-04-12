SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLERE CEZA YAĞDI
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLERE CEZA YAĞDI - Haberler
İstanbul, Jandarma, DHA, Güncel

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLERE CEZA YAĞDI

İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği, sokağa çıkma yasağı kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin bilançosunu açıkladı.

12.04.2020 19:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:36
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLERE CEZA YAĞDI

İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği, sokağa çıkma yasağı kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin bilançosunu açıkladı. Valilik, "Saat 17. itibariyle emniyet birimlerimizin sorumluluğundaki bölgede 25 adli, 3.429 idari işlem uygulanmış olup 7.799.589 TL para cezası kesilmiştir. Trafik polisimizin yaptığı kontrollerde ise 13.515 araç, 16.312 şahıs denetlenmiş olup Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 597 işlem yapılmıştır. Ayrıca 92 adet trafik cezası kesilmiştir. Jandarma Teşkilatımızın sorumluluğundaki bölgede; 251 idari işlem uygulanmış, 606.717 TL para cezası kesilmiştir." açıklamasında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından açıklamanın içeriğini paylaştı.Açıklama şöyle: "İçişleri Bakanlığımızın 10 Nisan 2020 tarihli genelgesi ile vatandaşlarımıza 10.04.2020 saat 24: 00'ten 12.04.2020 saat 24: 00'e kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.Bu çerçevede ilimizde Emniyet Müdürlüğümüzce 45.000 polis ve bekçi, İl Jandarma Komutanlığımızca 5.474 personel görevlendirilmiş ve 24 saat esasınca gerekli emniyet tedbirleri aldırılmıştır. Sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kimlik kontrolleri titizlikle yapılmış ve izni olan vatandaşlarımıza gerekli kolaylıklar sağlanmıştır. Ayrıca, izinsiz olarak sokağa çıkan kişilere gerekli adli/ idari işlemler düzenlenmiş ve vatandaşlarımızın sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapılmıştır. Bu kapsamda, 12 Nisan 2020 Pazar saat 17.00 itibariyle emniyet birimlerimizin sorumluluğundaki bölgede; 25 adli, 3.429 idari işlem uygulanmış olup 7.799.589 TL para cezası kesilmiştir.Trafik polisimizin yaptığı kontrollerde ise 13.515 araç, 16.312 şahıs denetlenmiş olup Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 597 işlem yapılmıştır. Ayrıca 92 adet trafik cezası kesilmiştir. Jandarma Teşkilatımızın sorumluluğundaki bölgede; 251 idari işlem uygulanmış, 606.717 TL para cezası kesilmiştir.

Evlerinde kalan ve sokağa çıkma yasağına uyarak bize yardımcı olan bütün İstanbullulara teşekkür ediyoruz. "


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı unutmadı Haberler
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı unutmadı
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı
Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Mustafa Destici İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Simge Sağın Levent Dörter Ekrem İmamoğlu Kim Kardashian
Spor Fatih Terim Lionel Messi Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla İyi Parti İngiltere Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLERE CEZA YAĞDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 19:56:06. #1.15#
title