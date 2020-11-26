Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 15 bin lira para cezası

Samsun'un Bafra ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kuralları ihlal edenlere 15 bin 39 lira para cezası kesildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kuralları ihlal edenlere 15 bin 39 lira para cezası kesildi.

Bafra Kaymakamlığınca 20 Kasım günü sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı gün itibarıyla salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişiye 4 bin 395, 20 yaş altı 5 şahsa 3 bin 945, kapalı olması gereken 1 iş yerine 3 bin 180 lira ve karantina ihlali kapsamında 1 şahsa 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 15 bin 39 lira para cezası kesildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı