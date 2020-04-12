Sokağa çıkma yasağını ihlal eden yabancı uyruklulara ceza
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Sokağa çıkma yasağını ihlal eden yabancı uyruklulara ceza - Haberler
Zonguldak, Menteşe, Muğla, Güncel

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden yabancı uyruklulara ceza

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 5 yabancı uyrukluya para cezası kesildi.

12.04.2020 21:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:01
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden yabancı uyruklulara ceza

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 5 yabancı uyrukluya para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Muğla'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kötekli Mahallesi TOKİ mevkisinde 5 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit etti.

Ekiplerce karakola götürülen ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 5 kişiye idari para cezası uygulandı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden yabancı uyruklulara ceza

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa etti Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa etti
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu Haberler
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Demet Akalın, Süleyman Soylu'nun istifasına çok üzüldü
Demet Akalın, Süleyman Soylu'nun istifasına çok üzüldü
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi
Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil
Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına 'Hayatımı kurtardınız' teşekkürü
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı havadan görüntülendi
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Boris Johnson Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş
Magazin Tarkan Aleyna Tilki Esra Balamir İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Rüştü Reçber Radamel Falcao Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Twitter İngiltere Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden yabancı uyruklulara ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 22:40:32. #1.15#
title