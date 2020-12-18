Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve ters yönde araç kullanan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı
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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve ters yönde araç kullanan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı

18.12.2020 07:28 | Son Güncelleme: 18.12.2020 07:37
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve ters yönde araç kullanan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde otomobili ile ters yönde ilerleyen şüpheli, polisin uyarılarını dikkate almayınca yaşanan kovalamaca ile yakalandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde otomobili ile ters yönde ilerleyen şüpheli, polisin uyarılarını dikkate almayınca yaşanan kovalamaca ile yakalandı. Suriye uyruklu olduğu şüpheli hakkında yapılan incelemede hırsızlıktan çok sayıda sabıkası olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bölgede devriye gezen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, caddede ters yönde ilerleyen 35 UH 835 plakalı otomobili gördü. Polis ekipleri 'dur' ihtarı yaptı ancak sürücünün durmaması üzerine kovalamaca başladı. Ekipler, yol üzerinde manevra yaparak sürücünün önünü kesti. Kıskıvrak yakalanan şüphelinin, yapılan incelemesinde hırsızlıktan çok sayıda kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Suriye uyruklu Y.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Y.E.'ye para cezası kesileceği bildirildi.


- İzmir
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve ters yönde araç kullanan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve ters yönde araç kullanan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve ters yönde araç kullanan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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