Sokağa çıkma yasağını ihlal eden şüphelilerden uyuşturucu çıktı
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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden şüphelilerden uyuşturucu çıktı

Eskişehir'de, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek dışarı çıkan 4 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil durduruldu, polis ekiplerinin kontrollerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden şüphelilerden uyuşturucu çıktı
27.05.2020 19:18 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:18

Eskişehir'de, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek dışarı çıkan 4 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil durduruldu, polis ekiplerinin kontrollerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; olay Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarında yaşandı. Dün akşam saat 20.30 sıralarında polis ekipleri, bulvar üzerinde seyir halinde olan bir otomobili durdurdu. Trafik ekipleri tarafından araçtan indirilen şüpheler üzerinde yapılan aramalarda, S.K. (39) isimli şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek ve montunun sol cebinden 4 adet fişek, O.Ö. (24) isimli şahısın montunun sol cebinden uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Öte yandan şüpheli araç, polis ekiplerince bölgeye çağrılan çekici ile otoparkına çektirildi. Şüpheliler hakkında ise, Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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