Sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü ve ehliyetsiz sürücüye para cezası Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü ve ehliyetsiz şekilde motosiklet kullanan kişiye, 9 bin 719 lira para cezası uygulandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü ve ehliyetsiz şekilde motosiklet kullanan kişiye, 9 bin 719 lira para cezası uygulandı. Yenil tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına ilişkin Turgutlu'da uygulama yapan polis ekibi, Atatürk Bulvarı'nda, 45 E 2121 plakalı motosikletin sürücüsünü durdurdu. Polis, yaptığı kontrolde, sürücünün 3,88 promil alkollü olduğunu tespit etti. Kimlik ve ehliyetini de ibraz edemeyen sürücü, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyet Müdürlüğünde isminin İbrahim A. olduğu tespit edilen sürücüye, "ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma, kimlik bulundurmama ve sokağa çıkma yasağına uymama" suçlarından toplam 9 bin 719 lira ceza uygulandı. Kaynak: AA