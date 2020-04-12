Sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü 2 kişiye para cezası ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen sokağa çıkan Doğan B. ve İsmail A.'ya, 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen sokağa çıkan Doğan B. ve İsmail A.'ya, 392'şer lira idari para cezası uygulandı. Alkollü oldukları belirlenen 2 kişi, ekip otosuyla evlerine bırakıldı.

Ankara'da polis ekipleri, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından trafikte araçlara yönelik denetim yaptı, sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Bu kapsamda ekipler, Altındağ Aydınlıkevler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yürüyen Doğan B. ve İsmail A.'yı durdurdu. Polis, alkollü oldukları belirlenen 2 kişiye, izin belgeleri olup olmadığını sordu. İzin belgelerinin olmadığını söyleyen Doğan B. ve İsmail A., iş yerindeki köpekleri beslediklerini ve evlerine döndüklerini öne sürdü. Uzun süre ceza yazılmaması için direnen 2 kişiye, 'Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira idari para cezası kesildi.

Doğan B., hatalı olduklarını ve polislerin görevini yaptığını söyledi. İsmail A. ise "Yol kenarından yavaştan evimize giderken polisler çevirdi. Şimdi de ceza yazıyorlar" dedi.

Polis, ceza yazılan Doğan B. ve İsmail A.'yı daha sonra ekip otosuyla evlerine bıraktı.

Kaynak: DHA