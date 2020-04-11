Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Eden 2756 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı! Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı kararı gereğince dün gece saat 24.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı kararı gereğince dün gece saat 24.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın Pazar gecesi saat 24.00'a kadar devam edeceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli- idari işlem gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

31 ilde geçerli olan yasak kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için önlemler alındığı da belirtildi. Buna göre, ihtiyaçlarının valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılanacağı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili kanun maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz."