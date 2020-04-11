Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye para cezası
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Zonguldak, 3. Sayfa

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye para cezası

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan iki kişiye idari para cezası kesilirken, sürücünün sigortası olmayan aracı trafikten men edilerek çekici yardımıyla götürüldü.

11.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:16
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye para cezası

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan iki kişiye idari para cezası kesilirken, sürücünün sigortası olmayan aracı trafikten men edilerek çekici yardımıyla götürüldü.

Yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Saat 00.00 itibariyle başlayan yasak kapsamında polis ekipleri denetim yaparak, yasağa uymayıp dışarı çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Fatih'teki Millet Caddesi'nde denetim noktası oluşturan polis ekipleri, denetime takılan iki kişiye idari para cezası uyguladı. İdari para cezası uygulanan iki kişinin içerisinde olduğu aracın sigortası olmadığı öğrenilirken, 132 lira idari para cezası uygulanarak trafikten men edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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