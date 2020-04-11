Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.

Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından güvenlik güçleri Şanlıurfa'da uygulama gerçekleştirdi. Siverek ilçesinde kurallara uymayarak dışarı çıkan 8 kişiye, 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Kaynak: AA