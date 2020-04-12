Sokağa çıkma yasağını "Güvercin Oteli"nde geçiriyor
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Sokağa çıkma yasağını "Güvercin Oteli"nde geçiriyor

Diyarbakır'da güvercin tutkunlarından İsmail Yıldızhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağını evi yerine "Güvercin Oteli"nde geçiriyor.

12.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:50
Sokağa çıkma yasağını

Diyarbakır'da güvercin tutkunlarından İsmail Yıldızhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağını evi yerine "Güvercin Oteli"nde geçiriyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Diyarbakır'ın da arasında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta vatandaşlar evlerine kapandı.

Diyarbakır'da yaşayan güvercin tutkunu Yıldızhan ise sokağa çıkma yasağının ilan edileceğini duyunca soluğu merkez Bağlar ilçesindeki, aralarında kendisine ait olanların da bulunduğu çok sayıda güvercinin barındığı "Güvercin Oteli"nde aldı.

Oteldeki manevi öneminin yanı sıra binlerce lira değerindeki "Gökela", "Atlas", "Zeytini", "Külreng", "Narenci" ve "Cigeri" gibi onlarca ırktan güvercini yalnız bırakmayan Yıldızhan, bu süreçte hem güvercinlerin bakımını yapıyor hem de yeni yavruların gözlerini açmasına şahitlik ediyor.

"Burada 10 binin üzerinde güvercin mevcut"

Sokağa çıkma yasağını güvercinlerle baş başa geçiren Yıldızhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok küçük yaşta mahallede kuşbazlık yapan komşularından güvercinlere sevgisinin başladığını söyledi.

İlk zamanlarda çiçek saksılarından kümesler yaparak kuş beslemeye başladığını anlatan Yıldızhan, "Önceden sabit yerimiz olmayınca birkaç gün bakar kuşu bırakırdık. 6 yıldır da burada bakıyorum çünkü bulunduğumuz sitelerde güvercin beslemeye müsaade edilmiyor. Burası Güvercin Oteli olarak bilinir. Burada 50'ye yakın kümes var ve 10 binin üzerinde güvercin mevcut." diye konuştu.

"Yasak bitene kadar buradayım"

Her bir kuşbazın güvercinlerini evladı gibi gördüğünü ve onların ihtiyacıyla sonuna kadar ilgilendiğini dile getiren Yıldızhan, şöyle devam etti:

"Beslediklerimiz arasında özel ırklar var. Bunlar her gün özel ilgi istiyor. Sokağa çıkma yasağından haberim olduğunda fabrikada çalışıyordum. Koşarak buraya geldim. Millet ekmeğe koştu, ben de buraya. Yasak başlamadan yetişmem gerekiyordu. Yasak bitene kadar da buradayım. Kendimin, arkadaşlarımın, ağabeylerimizin güvercinlerine bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu süreci kuşlarla ilgilenerek geçirdiğini ve geriye kalan zamanlarındaysa istirahat ettiğini aktaran Yıldızhan, diğer zamanlarda günde birkaç saat güvercinlere zaman ayırabildiğini fakat yasak süresince uzun uzun onlarla ilgilenebildiğini kaydetti.

Yıldızhan, ailesinin güvercinler için otelde kalmasından rahatsız olduğunu fakat iki gün boyunca evladı gibi sevdiği güvercinleri de bakımsız bırakamayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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