Sokağa çıkma yasağını fırsat bilip, yarışı için buluşan kişilere ceza yağdı
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Sokağa çıkma yasağını fırsat bilip, yarışı için buluşan kişilere ceza yağdı

29.11.2020 06:13 | Son Güncelleme: 29.11.2020 06:18
Sokağa çıkma yasağını fırsat bilip, yarışı için buluşan kişilere ceza yağdı

SOKAĞA çıkma yasağını fırsat bilip otomobil yarışı için faklı illerden Konya'ya gelen yaklaşık 63 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi.

SOKAĞA çıkma yasağını fırsat bilip otomobil yarışı için faklı illerden Konya'ya gelen yaklaşık 63 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi. Katılımcıların her birinden biner lira toplanması planlanan yarışta, 18 aracın yarışacağı ve toplanan paranın da birinciye ödül olarak verileceği öğrenildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Konya-Karaman çevreyolunda meydana geldi. Karatay Emniyet Müdürlüğü Şehit Battal Yıldız Devriye Ekipler Amirliği, sosyal medyadan organize olan bir grubun saat 06.00 ila 08.00 sıralarında ulaşıma yeni açılan Konya-Karaman Çevre yolunda yarış yapacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çevre yolunda yapılan kontrolde, iki farklı noktada araçların park halinde beklediği belirlendi. Polis, araçlarda bulunan yaklaşık 63 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesti. Grup, uyarıların ardından daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.Öte yandan, yarışta 18 aracın olacağı ve katılımcılardan toplanan biner liranın yarışmayı birinci tamamlayacak kişiye ödül olarak verileceği öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA

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