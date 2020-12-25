Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen uyuşturucu satıcısı polisten kaçamadı
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Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen uyuşturucu satıcısı polisten kaçamadı

25.12.2020 23:00 | Son Güncelleme: 25.12.2020 23:05
Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen uyuşturucu satıcısı polisten kaçamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine bağlı ekipler gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine bağlı ekipler gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik ekipleri, takibe aldığı M.K. isimli bir şahsın, hafta içi saat 21.00'den sonra başlayan ve Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek ikamet ettiği evde uyuşturucu sattığı yönünde bilgiye ulaştı. Cumhuriyet Savcılığından izin alan Ayvalık Polisi, zanlı M.K.'nın bir alıcıya uyuşturucu metafetamin maddesi sattığını belirleyerek hemen operasyon başlattı. M.K.'nın evine giren ekipler, yaptıkları aramalarda satışa hazır fişekler halinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki uyuşturucu madde kullanımına karşı sürdürdükleri mücadelenin aralıksız süreceğinin altını çizdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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