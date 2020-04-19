Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen defineciler jandarmaya suçüstü yakalandı
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Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa

Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen defineciler jandarmaya suçüstü yakalandı

Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen defineciler jandarmaya suçüstü yakalandı Tarihi kalıntıların bulunduğu alanı kazdılar Ormanlık alanda yaşanan kovalamacanın ardından 4 kişi yakalandı Definecilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 12 bin 600 TL ceza kesildi Antalya'nın Gazipaşa...

19.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:19
Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen defineciler jandarmaya suçüstü yakalandı

Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen defineciler jandarmaya suçüstü yakalandı

Tarihi kalıntıların bulunduğu alanı kazdılar

Ormanlık alanda yaşanan kovalamacanın ardından 4 kişi yakalandı

Definecilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 12 bin 600 TL ceza kesildi

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesinde, sokağa çıkma yasağını fırsat bilen dört defineci, kaçak kazı yaparken jandarmaya suç üstü yakalandı. Definecilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay saat 15.00 sıralarında Zeytinada mahallesi Şansa mevkiinde meydana geldi. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı, devriye faaliyeti esnasında, iki adet motosikletin ormanlık alanda park halinde olduğunu gördü. Yapılan araştırmada motosikletlerin yaklaşık 500 metre üst kısmında 4 kişinin bulunduğu anlaşıldı.

Kaçak kazı yaptıkları anlaşılan şahıslardan 3'ü devriye ekiplerini görünce ormanlık alana kaçtı. Şahıslardan B.A. ise olay yerinde yakalandı.

Jandarma yaptığı incelemede şahısların 6 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde, 1.5 metre derinliğinde tarihi kalıntıların bulunduğu bir alanı kazarak define aradığı, kazılan alanın 2 metrelik yer tabanında mozaik cinsi taşların bulunduğunu gördü. Olay yerinde ayrıca 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet süpürge ve 1 adet Roma Dönemine ait toprak, ucu kırık gaz lambası şeklinde bir kandil bulundu. Olay yerinden kaçan H.A., M.A., ve H. Y. İsimli 3 şahıs ormanlık alanda yakalanarak göz altına alındı.

Şahıslara ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen defineciler jandarmaya suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA

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