Sokağa çıkma yasağını duydular, fırınlara koştular Sokağa çıkma yasağını duydular, fırınlara koştular Kayseri'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sokağa çıkma yasağını duydular, fırınlara koştular

KAYSERİ - Kayseri'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından Kayseri'de hareketlilik yaşandı. Haberi alan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için fırın ve marketlerin önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ekmek sırasında bekleyen vatandaşlar, kararı duyduktan sonra evde çıkamayacakları için ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıktıklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA