Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar market ve fırınların önüne akın etti
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Zonguldak, ATM

Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar market ve fırınların önüne akın etti

Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar market ve fırınların önüne akın etti Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar ATM, fırın ve bakkallara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

10.04.2020 23:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:04
Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar market ve fırınların önüne akın etti

Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar market ve fırınların önüne akın etti

İSTANBUL - Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar ATM, fırın ve bakkallara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece saat 24.00'den başlayıp 12 Nisan saat 24.00'e kadar devam edecek olan 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Haberi alan vatandaşlar ATM, fırın ve bakkal önlerine akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise sokağa çıkma yasağı başlamadan yakınlarının yanına gitmek için yola koyulurken, trafikte yoğunluklar oluşmaya başladı.

Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar market ve fırınların önüne akın etti

Kaynak: İHA

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