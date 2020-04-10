Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar bakkallara akın etti
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Zonguldak

Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar bakkallara akın etti

Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar bakkallara akın etti İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

10.04.2020 23:01 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:02
Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar bakkallara akın etti

Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar bakkallara akın etti

BURSA - İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çok sayıda vatandaş yayımlanan genelge sonrası kapacak olan bakkallara akın etti.

Bursa'nın bir çok mahallesindeki caddeler trafiğe kapanırken, vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal mesafe kuralını ihlal ettiler.

Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar bakkallara akın etti

Kaynak: İHA

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