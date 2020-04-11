Sokağa çıkma yasağını duyan kendisini dışarı attı Sokağa çıkma yasağını duyan kendisini dışarı attı Sokağa çıkma yasağını duyan fırın, market ve benzin istasyonlarına akın etti Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'nin de içinde bulunduğu 30 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından kentteki fırın, market ve...

Sokağa çıkma yasağını duyan kendisini dışarı attı Sokağa çıkma yasağını duyan fırın, market ve benzin istasyonlarına akın etti DENİZLİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'nin de içinde bulunduğu 30 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından kentteki fırın, market ve petrol istasyonlarında yoğunluk yaşanmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından vatandaşlar ekmek başta olmak üzere temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için fırınlar başta olmak üzere market ve benzin istasyonlarına alın ettiler. İş yerleri önünde uzun kuyruklar oluşurken polis özellikle sosyal mesafeye dikkat edilmesi hususunda yoğun uyarılarda bulundu. Kararın duyurulmasının ardından ayrıca kentte yoğun bir trafik yaşanmaya başlandı. Kaynak: İHA