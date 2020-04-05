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Aleksandar Prijovic, Sırbistan Karadağ, Suudi Arabistan, Spor

Sokağa çıkma yasağını delen futbolcuya 3 ay ev hapsi cezası

Sırbistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını delen futbolcu Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi cezası verildi.

05.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 05.04.2020 22:10
Sokağa çıkma yasağını delen futbolcuya 3 ay ev hapsi cezası

Sırbistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını delen futbolcu Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi cezası verildi.

Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımında forma giyen 29 yaşındaki Sırp forvet, başkent Belgrad'da sokağa çıkma yasağını deldiği için mahkemece suçlu bulundu.

Prijovic ve beraberindeki 19 kişi, bir otelin barında bir araya gelerek sokağa çıkma yasağını deldiği için gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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