Sokağa çıkma yasağını ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - drone Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun drone ile havadan görüntüsü Kent Meydanı, cadde ve kavşakların havadan görüntüler Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun drone ile havadan görüntüsü Kent Meydanı, cadde ve kavşakların havadan görüntüler Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü. Kaynak: AA