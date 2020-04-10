Sokağa çıkma yasağından önce Konya'da marketlerde yoğunluk yaşandı İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten itibaren geçerli olmak üzere getirilen sokağa çıkma yasağı kararı sonrası, Konya'daki bakkal, market ve eczanelerde yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten itibaren geçerli olmak üzere getirilen sokağa çıkma yasağı kararı sonrası, Konya'daki bakkal, market ve eczanelerde yoğunluk yaşandı.

Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için saat 24.00'e kadar açık olan market, bakkal, eczane ve benzin istasyonlarına akın etti.

Bazı insanlar 24.00'ten önce işlerini halledebilmek için araçlarıyla bazıları da bisikletleriyle sokağa çıktı.

Marketlerin önünde uzun araç kuyrukları oluşurken, içeridekilerin zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

Öte yandan şehirde bazı bölgelerde trafikte yoğunluğun da yaşandığı gözlendi.

Şehirde bazı tatlı su çeşmelerinin önünde uzun kuyrukların oluşması dikkati çekti.

Kaynak: AA