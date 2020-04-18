Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan besiciler hayvanlarını otlattı
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Zonguldak, Gürpınar, Van, Güncel

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan besiciler hayvanlarını otlattı

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutulan besiciler, hayvanlarını meralarda otlatmaya devam etti.

18.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:52
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan besiciler hayvanlarını otlattı

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutulan besiciler, hayvanlarını meralarda otlatmaya devam etti. 

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Yasaktan, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar muaf tutuldu. Hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı önemli yerleşim yerlerinden biri olan Van'ın Gürpınar İlçesi'nde bulunan besiciler, sabahın erken saatlerinde meraların yolunu tutarak hayvanlarını otlattı. Hayvanlarını meraya otlatmaya çıkaran Selim Kaya, sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarından dolayı memnun olduklarını söyledi. Üretim yapmak zorunda olduklarını belirten Kaya, "Koronavirüsten dolayı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bizlerde bu yasaktan muaf tutulduk. Bizler üretmek zorundayız. Halkımızı da yasaklara uymaya davet ediyoruz. Evde hayat var" dedi.


Kaynak: DHA

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