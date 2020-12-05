DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

BEYOĞLU'NDA KAHVEHANEYE BASKIN, OKEY OYNAYAN 19 KİŞİYE CEZA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ BEYOĞLU'nda sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala kahvehaneye baskın yapıldı. Ekipler, burada okey oynayan 19 kişiye ceza yazarken, kahvehane mühürlendi. Polis ekiplerinin yaptığı baskın kameralara da yansıdı.

Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi'nde, alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu gören polis ekipleri, belirtilen adrese baskın düzenledi. Ekipler içeride 19 kişinin sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayarak okey oynadığını tespit etti. 19 kişiye toplamda 58 bin 900 lira ceza kesildi. Kahvehane mühürlendi.

BASKIN ANI KAMERADA

Polis ekiplerinin yaptığı baskın anı cep telefonu kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kafeye giren polis ekipleri içeride masalarda oturan kişileri oyun oynarken yakalıyor. Görüntülerin devamında ise oyun oynayan kişilerden kimi maske takmaya çalışırken kimilerinin de saklanmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntü dökümü: -------------------------Kafede oyun oynayan kişilerin görüntüsü-Polisin baskın anı-Polisin baskın yaptığı iş merkezinden görüntü-Genel ve detaylar

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2-- SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLANLAR UZUN SÜRE OTOBÜS BEKLEDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA - SOKAĞA çıkma kısıtlamasından muaf olanlar Kadıköy'de otobüs seferleri az olunca uzun süre duraklarda beklemek zorunda kaldı.Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı. İstanbul'da sokağa çıkma yasağının da muaf olanlar işlerine ya da evlerine gitmek için otobüs duraklarına geldi.Kadıköy'de sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan ya da eve dönmek için otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi. D-100 Karayolu Uzunçayır ve Göztepe'de otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Uzun süre durakta bekleyen vatandaşlar kısıtlamalarda otobüslerin sefer saatleri az olması nedeniyle şikayet ettikleri belirtti.

Kadıköy D-100 Karayolu Uzunçayır otobüs durağında bekleyen Eyüp Kutlu "Sultanbeyli'ne gideceğim. Sabah 07.00'den belli otobüs durağında bekliyorum. Otobüs hala gelmedi. Yaklaşık bir buçuk saattir otobüsü bekliyorum" dedi . İşe gitmek isteyen bir vatandaş ise "Sabah sefer sayıları az, bekliyoruz. Yarım saat de bir sefer var. Bekliyorum" diye konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı