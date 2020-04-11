Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar işlerine gidiyor
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İstanbul, Güncel

Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar işlerine gidiyor

Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'un cadde ve sokakları çok büyük oranda boşalırken, görevleri gereği yasak kapsamına girmeyen vatandaşlar erken saatlerde iş için yollara çıktı.

11.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:17
Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar işlerine gidiyor

Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'un cadde ve sokakları çok büyük oranda boşalırken, görevleri gereği yasak kapsamına girmeyen vatandaşlar erken saatlerde iş için yollara çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda dün gece saat 00.00'dan itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı da kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağı devreye girdi. Yasağın ilk gününde ise megakent İstanbul'un cadde ve sokaklarında büyük bir sakinlik yaşanıyor. İşe gidiş saatlerinde insan ve araç yoğunluğunun olduğu bölgeler, yasağın etkisiyle neredeyse tamamen boşaldı.

"YASAKTAN MUAF TUTULDUĞUMUZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bunun yanı sıra sokağa çıkma yasağı herkesi kapsamadı. Yasaktan muaf tutulan sektörlerde çalışanlar ise sabah erken saatlerde işlerine gitmek üzere evlerinden çıktı. Havalimanında kargo personeli olarak çalıştığını ve kargo seferlerinin devam ettiğini belirten Serdar Ekinci, "Kargo elemanı olarak çalışıyorum, havalimanına gidiyorum. Biz yasaktan muaf tutulduğumuz için çalışıyoruz" diye konuştu.

Güvenlik personeli olduğunu belirten Onur Baş ise "Özel güvenlik görevlileri bu yasaktan muaf. Biz zaten gece nöbetinden çıktık. Şuanda da otobüs bekliyoruz, seferler yasak nedeniyle biraz azaltılmış. Yasaktan dolayı biraz sıkıntı yaşadık ama evimize mecburen dönmek zorundayız" dedi.

POLİS EKİPLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI DENETLİYOR

Öte yandan, görevli polis ekipleri de cadde ve sokaklarda devriye gezerek sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığını denetliyor. Yapılacak denetimlerde yasağa uymayanların tespit edilmesi durumunda haklarında ise cezai işlem uygulanacak. Temel ihtiyaç ürünü olması münasebetiyle yasaktan muaf tutulan fırınlar hizmet vermeye devam ediyor.

(Ferhat Yasak/İHA)

Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar işlerine gidiyor

Kaynak: İHA

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