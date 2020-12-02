Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak?

Sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrası açıkladığı Koronavirüs tedbirlerinden biridir. Son alınan kararlara göre hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki kimler sokağa çıkma yasağından muaf olacak? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri!

Son açıklanan Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" açıklanmıştır. "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" tamamen bir yasağı değil, belli kısıtlamaları kapsamaktadır. Bu doğrultuda bazı kişiler ve kurumlar bu kısıtlamalardan muaf tutulacaktır. Peki kimler sokağa çıkma yasağından muaf olacak? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF TUTULACAK?

29 Kasım 2020 tarihli son Koronavirüs tedbirlerine göre ülkede "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" uygulanmaya başladı. Bu doğrultuda aşağıda bulunan kişiler ya da meslek grupları sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak: