Sokağa çıkma yasağından dolayı evde kalan Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası, makarnadan resim yapıyor Sokağa çıkma yasağından dolayı evde kalan Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası, makarnadan resim yapıyor Sokağa çıkamayan ünlü oyuncu Emin Olcay, makarnadan resim yaparak evde vaktini geçiriyor Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan...

Sokağa çıkma yasağından dolayı evde kalan Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası, makarnadan resim yapıyor

Sokağa çıkamayan ünlü oyuncu Emin Olcay, makarnadan resim yaparak evde vaktini geçiriyor

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası Emin Olcay, evinde makarnadan resim yapıyor. Ünlü oyuncu Emin Olcay'ın evde vaktini değerlendirmek için yaptığı 'makarna sanatı'na eşi Hayat Olcay da yardımcı oluyor.

Birçok dizi ve sinema filminde rol alan ve Kurtlar Vadisi dizisinde rol aldığı Ömer Baba karakteriyle bilinen ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Emin Olcay, korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle eşi Hayat Olcay ile beraber evde kalıyor. 74 yaşındaki Olcay, evde vaktini değerlendirmek için 'makarna sanatı' ile uğraşıyor. Makarna ve mercimeklerden resim yapan Emin Olcay evde vaktini bu şekilde geçiriyor. Hayat Olcay da eşine makarnalardan resim yapması konusunda yardımcı oluyor. Makarnadan resim yaparak vakit geçirdiğini söyleyen Olcay, "Evde oturduğumuz bu günlerde zamanımızı bunla değerlendirsek çok güzel olur esasında" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA