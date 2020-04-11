Sokağa çıkma yasağından dakikalar önce cinayet işledi Sokağa çıkma yasağından dakikalar önce cinayet işledi Antalya'da sokağa çıkma yasağına dakikalar kala bir kişi, arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Sokağa çıkma yasağından dakikalar önce cinayet işledi

ANTALYA - Antalya'da sokağa çıkma yasağına dakikalar kala bir kişi, arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 23.20 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3619 Sokak üzerinde meydana geldi. 39 yaşındaki B.S, evinde arkadaşı, 34 yaşındaki Uğur Aydos ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışmasının devam etmesi üzerine iddiaya göre B.S, tabancayla Aydos'un üzerine ateş etti. Başından ağır yaralanan Aydos, ambulansla kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri B.S'yi gözaltına aldı. Şüpheli B.S'nin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA