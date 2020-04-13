Sokağa çıkma yasağında zabıta İstanbul'un hizmetindeydi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Zabıta, Güncel

Sokağa çıkma yasağında zabıta İstanbul'un hizmetindeydi

İBB Zabıtası, yurttaşların hastane, eczane gibi gereksinimlerini karşılarken, başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu görevlilerini istedikleri yerlere ulaştırdı. Sokak hayvanlarını besledi.

13.04.2020 09:29 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:30
Sokağa çıkma yasağında zabıta İstanbul'un hizmetindeydi

İBB, iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca İstanbulluların her türlü hizmetine koştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan sokağa çıkma yasağı kapsamında, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik; 160 ekip, 1840 personel ile Cumartesi ve Pazar günü vardiyalı olarak İstanbul halkının yanında oldu.

YASAĞI İHLAL EDENLER UYARILDI

Zabıta ekipleri, sokağa çıkma yasağının gereklerini titizlikle takip etti. İBB'nin sorumluluğunda bulunan 287 işyeri, denetlendi. Açık olan 23 işyerinin yasağa uygun olarak kapatılması sağlandı.Ana arter, meydan ve sahiller, zabıta ekiplerince kontrol edilerek, sokağa çıkma yasağı nedeniyle, 175 kişi uyarılarak evlerine gönderildi.

YURTTAŞLARIN ACİL GEREKSİNİMLERİ KARŞILANDI

Ekipler, görev yerlerine ulaşmaya çalışan başta sağlık çalışanları olmak üzere toplam 151 kamu görevlisine yardımcı oldu. Bu kişilerin istedikleri noktaya gitmelerini sağladı. Hastane, eczane gibi acil ihtiyaçları bulunan ve 65 yaş üstü olan toplam 42 vatandaşa yardımcı olundu. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ek olarak, ekmeklerin ambalajlı olarak satılması ve fahiş fiyat konusunda 63 fırın denetlendi.

SAHİPSİZ HAYVANLAR BESLENDİ

Edirnekapı Şehitlik, Taksim Meydanı ve diğer birçok noktadaki sahipsiz hayvanlara su, mama ve yem bırakıldı.

Akaryakıt istasyonlarının kapalı olup olmadığı kontrol edildi. İstisnai olarak çalışmasına izin verilen 7 akaryakıt istasyonu, 2 eczane denetlendi. Ekmek dağıtımlarına destek olundu. Arızalanan 2 adet ambulans ve 1 sivil araca çekici hizmeti verildi. Yurttaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin çözüme kavuşması için zabıta ekipleri 7/24 görev yaptı.

Kaynak: Bültenler

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